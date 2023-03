Pagelle Cagliari-Genoa 0-0 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ledi0-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventisettesima giornata di. All’Unipol Domus primo tempo non entusiasmante in cui nessuna delle due squadre rossoblu riesce a rompere lo stallo. Nella ripresa ancor meno occasioni e l’unica cosa da segnalare è l’infortunio dell’arbitro Valeri che viene rimpiazzato. Di seguito ecco iai protagonisti. LA CRONACA(3-4-2-1): Radunovic 6; Goldaniga 6 (1? st Nández 6.5), Dossena 7, Altare 6.5; Zappa 6, Makoumbou 6, Rog sv (13? pt Kourfalidis 5.5), Barreca 6 (26? st Azzi 6.5); Luvumbo 6, Mancosu 6.5 (26? st Pavoletti 5.5); Lapadula 6. In panchina: Aresti, Lolic, Deiola, Millico, Prelec, ...