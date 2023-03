Outer Banks 3, Chase Stokes: "Mentre giravamo una scimmia mi ha fatto pipì in un occhio" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Chase Stokes ha raccontato una giornata intensa, e decisamente particolare, avuta sul set della terza stagione di Outer Banks arrivata in anteprima su Netflix il 23 febbraio. Tra i protagonisti di Outer Banks, Chase Stokes ha trascorso una giornata difficile da dimenticare sul set della terza stagione della serie Netflix. L'attore ne ha parlato con Jimmy Fallon durante un episodio del The Tonight Show. Chase Stokes, volto di John B. in Outer Banks, la popolare serie Netflix, ha raccontato quanto accaduto, in una sola giornata, durante le riprese della terza stagione nella giungla delle Barbados. Momenti "esilaranti", come riporta EW, ma anche difficili da affrontare. "C'è stato un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha raccontato una giornata intensa, e decisamente particolare, avuta sul set della terza stagione diarrivata in anteprima su Netflix il 23 febbraio. Tra i protagonisti diha trascorso una giornata difficile da dimenticare sul set della terza stagione della serie Netflix. L'attore ne ha parlato con Jimmy Fallon durante un episodio del The Tonight Show., volto di John B. in, la popolare serie Netflix, ha raccontato quanto accaduto, in una sola giornata, durante le riprese della terza stagione nella giungla delle Barbados. Momenti "esilaranti", come riporta EW, ma anche difficili da affrontare. "C'è stato un ...

