Ospedale Fatebenefratelli, Rodolfo Buccico nuovo direttore sanitario (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Amministrazione dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, comunica che dal 1 marzo 2023 la Direzione Sanitaria è stata affidata al Dottor Rodolfo Buccico. Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva all'Università Federico II di Napoli, vanta una importante esperienza professionale sia nell'ambito della Sanità regionale campana sia in ambito europeo. Il neo direttore sanitario è stato presentato ai collaboratori dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF dal Superiore Provinciale fra Luigi Gagliardotto, dal Superiore di Benevento fra Lorenzo Antonio Gamos e dal direttore sanitario Centrale degli Ospedali Fatebenefratelli Dr. Giovanni Roberti.

