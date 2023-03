Ospedale di Borgo San Lorenzo: altri 7 milioni dalla Regione per la riqualificazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Giunta regionale della Toscana conferma il carattere strategico della riqualificazione dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo e lo fa approvando una delibera, proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che stanzia le risorse necessarie per coprire il fabbisogno dovuto all’aggiornamento dei computi rispetto ai prezzari regionali. Sono circa 7 milioni e 183 mila gli euro le risorse che si aggiungeranno ai finanziamenti già ottenuti e a quelli messi a disposizione dall’azienda Asl Toscana Centro. “Siamo impegnati in un grande lavoro di riforma del sistema sanitario regionale – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – e il nostro obiettivo è quello di continuare a garantire ai toscani una sanità pubblica di eccellenza, rafforzando il presidio del ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Giunta regionale della Toscana conferma il carattere strategico delladell’diSane lo fa approvando una delibera, proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che stanzia le risorse necessarie per coprire il fabbisogno dovuto all’aggiornamento dei computi rispetto ai prezzari regionali. Sono circa 7e 183 mila gli euro le risorse che si aggiungeranno ai finanziamenti già ottenuti e a quelli messi a disposizione dall’azienda Asl Toscana Centro. “Siamo impegnati in un grande lavoro di riforma del sistema sanitario regionale – sottolinea il presidente dellaEugenio Giani – e il nostro obiettivo è quello di continuare a garantire ai toscani una sanità pubblica di eccellenza, rafforzando il presidio del ...

