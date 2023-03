Osimhen, retroscena sulla maschera: c’entra lo Scudetto del Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il percorso del Napoli è stato fin qui senza intoppi. Dopo 24 giornate di campionato sono ben 65 i punti conquistati sui 72 disponibili. Le inseguitrici non sono riuscite a tenere il passo dei partenopei il cui vantaggio è ora di 18 punti. Sono tanti i protagonisti di questa squadra, dal lavoro di mister Spalletti alla classe infinita di Kvaratskhelia, dalle geometrie di Lobotka alla corsa e alla qualità di capitan Di Lorenzo passando per tutti gli altri componenti della rosa del Napoli. Uno dei principali artefici dei successi del Napoli però è sicuramente Victor Osimhen, 19 gol in 20 partite e a segno da ben 8 partite consecutive in questo 2023. Il nigeriano nella passata stagione aveva subito un terribile infortunio al volto in uno scontro di gioco con Skriniar nella partita di San Siro contro l’Inter persa 3-2 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il percorso delè stato fin qui senza intoppi. Dopo 24 giornate di campionato sono ben 65 i punti conquistati sui 72 disponibili. Le inseguitrici non sono riuscite a tenere il passo dei partenopei il cui vantaggio è ora di 18 punti. Sono tanti i protagonisti di questa squadra, dal lavoro di mister Spalletti alla classe infinita di Kvaratskhelia, dalle geometrie di Lobotka alla corsa e alla qualità di capitan Di Lorenzo passando per tutti gli altri componenti della rosa del. Uno dei principali artefici dei successi delperò è sicuramente Victor, 19 gol in 20 partite e a segno da ben 8 partite consecutive in questo 2023. Il nigeriano nella passata stagione aveva subito un terribile infortunio al volto in uno scontro di gioco con Skriniar nella partita di San Siro contro l’Inter persa 3-2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Osimhen, retroscena sulla maschera: c’entra lo Scudetto del Napoli - CorSport : ? Maschera speciale per lo scudetto? ? #Osimhen rifiuta ?? Il retroscena in casa #Napoli - sportli26181512 : Retroscena #Osimhen: ha rifiutato maschera speciale per lo #scudetto: Curiosità da parte del chirurgo tecnologico c… - salvione : Retroscena Osimhen: ha rifiutato maschera speciale per lo scudetto - IavaroneToni : GdS rivela: “Retroscena su Osimhen nell’intervallo di Empoli” -