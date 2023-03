Osimhen non pensa ai bonus, ma solo ai gol. Il prodigio di Spalletti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Victor Osimhen a 25 gol segnati raggiunge un secondo bonus da 130 mila euro, ma l’attaccante pensa solo a fare bene col Napoli. È un Napoli coeso e senza alcun eccesso di narcisismo quello che sta allenando Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri ha messo in piedi, insieme con Giovanni Di Lorenzo, un gruppo veramente compatto, pronto a dare sempre il massimo. Lo si vede nelle piccole e grandi cose, nella voglia di sacrificarsi ed aiutare i compagni. In questo modo si sta costruendo una squadra che sta strabiliando in Italia come in Europa. In questo contesto ci sono calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen che sono più in vista perché fanno gol e sono più in evidenza. Osimhen ha realizzato già 21 gol in stagione ed è scattato già un primo bonus da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Victora 25 gol segnati raggiunge un secondoda 130 mila euro, ma l’attaccantea fare bene col Napoli. È un Napoli coeso e senza alcun eccesso di narcisismo quello che sta allenando Luciano. Il tecnico degli azzurri ha messo in piedi, insieme con Giovanni Di Lorenzo, un gruppo veramente compatto, pronto a dare sempre il massimo. Lo si vede nelle piccole e grandi cose, nella voglia di sacrificarsi ed aiutare i compagni. In questo modo si sta costruendo una squadra che sta strabiliando in Italia come in Europa. In questo contesto ci sono calciatori come Kvaratskhelia eche sono più in vista perché fanno gol e sono più in evidenza.ha realizzato già 21 gol in stagione ed è scattato già un primoda ...

