“Osimhen nel mirino del Man Utd” | l’intenzione di De Laurentiis

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Diverse voci conferma che Victorè neldel Manchester United, madi Deè chiara Victorè il sogno proibito del Manchester United. L’attaccante nigeriano del Napoli è il leader indiscusso della squadra di Luciano Spalletti, con 19 reti in campionato che stanno spingendo il Napoli verso mete inattese. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, i Red Devils stanno preparando l’offensiva per portare il goleador ex Lille alla corte di Ten Hag all’Old Trafford, il Teatro dei Sogni: “Victorè neldel Manchester United. Il bomber nigeriano del Napoli sarebbe tra i giocatori nella lista del manager Erik Ten Hag per la prossima stagione”. Il Manchester United sogna di acquistare Victor ...

Intanto, sul futuro di Osimhen, si è espresso chi lo conosce molto bene: Andrea D'Amico. Ovvero uno degli intermediari nell'estate del suo passaggio dal Lille al Napoli nel 2020. Osimhen e il futuro: ...Una torta per celebrare il capocannoniere del campionato e il punto di riferimento del Napoli. I tifosi hanno eletto Victor Osimhen idolo assoluto e lo dimostrano… Leggi ...