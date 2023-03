Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2023: le previsioni segno per segno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Finalmente è arrivato il primo marzo e un nuovo mese sta per iniziare! Le giornate si allungano e questo vuol dire solo una cosa: la primavera sta arrivando. Il periodo preferito di molti, grazie alle belle giornate serene ma non afose. Siete pronte a scoprire cosa vi riserva questo mese dell’anno? La situazione generale in cielo sarà abbastanza tranquilla, non ci saranno pianeti retrogradi, invece di positivo c’è l’incontro, ad inizio mese, tra la Luna e il Sole in vicinanza con Giove. Insomma, sembra proprio che ci attenda un bel marzo, ma siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte le previsioni dell’Oroscopo segno per segno dall’astrologo più famoso d’Italia Paolo Fox. Di seguito un estratto riportato direttamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Finalmente è arrivato il primoe un nuovo mese sta per iniziare! Le giornate si allungano e questo vuol dire solo una cosa: la primavera sta arrivando. Il periodo preferito di molti, grazie alle belle giornate serene ma non afose. Siete pronte a scoprire cosa vi riserva questo mese dell’anno? La situazione generale in cielo sarà abbastanza tranquilla, non ci saranno pianeti retrogradi, invece di positivo c’è l’incontro, ad inizio mese, tra la Luna e il Sole in vicinanza con Giove. Insomma, sembra proprio che ci attenda un bel, ma siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte ledell’perdall’astrologo più famoso d’ItaliaFox. Di seguito un estratto riportato direttamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 1 marzo 2023 - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di oggi 01 Marzo, segno per segno - MondoTV241 : Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 marzo 2023 #oroscopo #paolofox - infoitcultura : Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi mercoledì 1 Marzo 2023, lo zodiaco segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 2 marzo 2023 -