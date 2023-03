Oro: avvio in aumento a 1.836,21 dollari l'oncia (Di mercoledì 1 marzo 2023) avvio di giornata in aumento per le quotazioni dell'oro: il contratto spot è a 1.836,21 dollari in rialzo dello 0,51%. . 1 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023)di giornata inper le quotazioni dell'oro: il contratto spot è a 1.836,21in rialzo dello 0,51%. . 1 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oro: avvio in aumento a 1.836,21 dollari l'oncia: Quotazione spot +0,51% - fisco24_info : Oro: fermo sulla parità in avvio a 1.836,14 dollari l'oncia: Contratto spot guadagna lo 0,06% - xyz21271663 : Sai mister @EmanueleBottoni che non è stata tanto diversa la difesa del #Milan rispetto ai tempi d'oro? Al fischio… - R_Baruffi : @GuidoCrosetto Non per difendere il Ministro, ma qualcuno di voi si è informato sull’esplosione del prezzo de polis… -