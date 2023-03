Ornella Muti | trauma per la figlia Naike “Non sapevo fosse mio padre” | CLAMOROSO

(Di mercoledì 1 marzo 2023)La ben nota attrice romana è la madre diRivelli che ha subito un fortelegato alla sua infanzia. Francesca Romana Rivelli, meglio nota comeRivelli, è la primogenita della famosa e molto amata attrice romana. La Rivelli il prossimo 10 ottobre compirà 49 anni e come mamma, ancheha sperimentato l’eccitante mondo dello spettacolo televisivo e non solo. Infatti, la Rivelli è stata un’attrice, una cantante ed una conduttrice televisiva. Tuttavia, a causa dei continui paragoni fatti tra lei e sua madree delle vane e false promesse fattele da un manager, la Rivelli ha preso la decisione di allontanarsi dal mondo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GkhanYa22646543 : Ornella Muti 1970 by Roberto Ferrantini - GkhanYa22646543 : Ornella Muti - gitalfaro : RT @_AnnaKorf: Ornella Muti in Primo amore, 1978 - cartadzucchero : RT @_AnnaKorf: Ornella Muti in Primo amore, 1978 - alisson_santana : @AventuraObscura Ornella Muti? -

Se così non fosse, non le verrebbe mai in mente d'invitare, alla prima puntata delle sue prime serate, Naike Rivelli, una che nessuno spettatore medio sa chi sia (è la figlia di). Qui ...... cantante e artista, Rivelli si è raccontata in un faccia a faccia con la conduttrice ripercorrendo i momenti più salienti della sua vita, a cominciare dall'infanzia con la madre: "...La figlia di48enne lo confessa in tv, a Belve "Mi sono innamorata di una donna qui in Italia e abbiamo avuto un percorso di due anni" Naike Rivelli non nasconde la verità, anche se a volte scomoda. A ...

Ornella Muti: trauma per la figlia Naike "Non sapevo fosse mio padre ... Fortementein.com

Duro colpo per Naike dopo che ha scoperto l’amara verità in seguito al test del Dna. Come l’avrà presa la figlia di Ornella Muti La nota attrice Ornella Muti viene spesso ripresa insieme alla figlia ...Un duro colpo non solo per amici e persone care, ma la morte di Maurizio Costanzo potrebbe rivoluzionare anche un po’ il palinsesto Mediaset. Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni lasciando ...