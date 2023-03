Oriana Marzoli prende le difese di Antonella | “Ti capisco”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, gli equilibri non sono mai stabili. Basta pochissimo per cambiare le carte in tavola. Nelle ultime ore, per esempio, è successo qualcosa di inaspettato traFiordelisi e. Le due concorrenti hanno sempre dimostrato di non avere una grande stima l’una per l’altra, però, la modella venezuelana, dopo il comportamento controverso di Edoardo Donnamaria, non ha potuto fare a meno dire le sue. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Fiordelisi si avvicina ad: la reazione di lei Edoardo Donnamaria ha lasciato quasi tutti i concorrenti con l’amaro in bocca. Il gesto compiuto con Nicole ...