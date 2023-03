Ordine: «Inzaghi non ha futuro segnato, dipende dalla Champions League» (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’andamento dell’Inter non ha giustificazione, Franco Ordine riassume la stagione nerazzurra in campionato. Il giornalista ha parlato in questo modo in collegamento con TMW Radio. DELUSIONE – L’Inter ha deluso in questo campionato, Franco Ordine ne ha parlato così: «Il ritardo ingiustificato secondo me ha due spiegazioni diverse: una è legata alla discontinuità dell’Inter, che ha alternato partite di grande spessore a cali di tensione e attenzione che sono ormai codificati da una serie di partite successive a quelle di grande pregio. Chi ha vissuto la Lazio, dice che Inzaghi era solito a questo andamento anche con i biancocelesti. Se Antonello dice “per noi diventa fondamentale la tappa di Porto“, da qui si spiega che a una partita buona segua una così e così. Secondo me Inzaghi non ha il futuro ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’andamento dell’Inter non ha giustificazione, Francoriassume la stagione nerazzurra in campionato. Il giornalista ha parlato in questo modo in collegamento con TMW Radio. DELUSIONE – L’Inter ha deluso in questo campionato, Francone ha parlato così: «Il ritardo ingiustificato secondo me ha due spiegazioni diverse: una è legata alla discontinuità dell’Inter, che ha alternato partite di grande spessore a cali di tensione e attenzione che sono ormai codificati da una serie di partite successive a quelle di grande pregio. Chi ha vissuto la Lazio, dice cheera solito a questo andamento anche con i biancocelesti. Se Antonello dice “per noi diventa fondamentale la tappa di Porto“, da qui si spiega che a una partita buona segua una così e così. Secondo menon ha il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ordine: «Inzaghi non ha futuro segnato, dipende dalla Champions League» - - NidoDelBiscione : Chi deve difendere chi, in ordine gerarchico secondo le teorie criscitelliane: #Zhang dovrebbe difendere #Marotta ,… - aceinibitore : I mali dell'inter in ordine: Marotta Ausilio Zhang Inzaghi - _Zeroazero : ????? #Marotta a #SkySport richiama all'ordine l'#Inter e il tecnico #Inzaghi richiedendo massima concentrazione e pi… - worlof81 : @90ordnasselA Un allenatore può incidere solo parzialmente, non può fare miracoli. È la rosa che conta e quella del… -

A Brovello, ripulito il bosco in degrado Il Sindaco Davide Inzaghi ha dichiarato "Quello di sabato è stato un momento di vero e proprio ... a capo del Gruppo VCO del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta " CISOM, presente all'evento ... Tutti per la Champions: da Allegri a Inzaghi, allenatori in ballo ... Atalanta e Juventus, in rigoroso ordine di classifica attuale, l'accesso o meno alla principale competizione europea per club può avere davvero un enorme significato. Il punto sul destino di Inzaghi,... Simone Inzaghi a rischio Il nome clamoroso per sostituirlo Inzaghi non è richiamato all'ordine, semmai a un salto di qualità. Quel 'deve fare di più' dice molto delle idee della dirigenza: tutti sono consapevoli che ci sia un margine di miglioramento ma, ... Il Sindaco Davideha dichiarato "Quello di sabato è stato un momento di vero e proprio ... a capo del Gruppo VCO del Corpo Italiano di Soccorso dell'di Malta " CISOM, presente all'evento ...... Atalanta e Juventus, in rigorosodi classifica attuale, l'accesso o meno alla principale competizione europea per club può avere davvero un enorme significato. Il punto sul destino di,...non è richiamato all', semmai a un salto di qualità. Quel 'deve fare di più' dice molto delle idee della dirigenza: tutti sono consapevoli che ci sia un margine di miglioramento ma, ... Ordine: «Inzaghi non ha futuro segnato, dipende dalla Champions League» Inter-News.it Pisa sei tornato superstar. Il ruggito dei Lupi Andiamo in ordine di classifica, il Pisa dopo la bella prestazione ... ai fasti del Milan ed ha segnato una vittoria che a Cosenza ricorderanno per molto tempo. Inzaghi invece, deve recitare il mea ... A Brovello, ripulito il bosco in degrado Si è tenuto sabato 25 febbraio l’incontro organizzato dal Comune di Brovello Carpugnino che ha coinvolto cittadini e amici del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, l’AIB di Nebbiuno, la Pr ... Andiamo in ordine di classifica, il Pisa dopo la bella prestazione ... ai fasti del Milan ed ha segnato una vittoria che a Cosenza ricorderanno per molto tempo. Inzaghi invece, deve recitare il mea ...Si è tenuto sabato 25 febbraio l’incontro organizzato dal Comune di Brovello Carpugnino che ha coinvolto cittadini e amici del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, l’AIB di Nebbiuno, la Pr ...