Ordinanza mobilità personale scolastico 2023/2024 firmata dal ministro Valditara: “Garantita la continuità didattica” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ordinanza mobilità personale scolastico: nella giornata di oggi, mercoledì 1° marzo 2023, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’Ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/2024. La firma è avvenuta in seguito ad un confronto avuto con le Organizzazioni Sindacali riguardante le tematiche relative all’applicazione dei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023): nella giornata di oggi, mercoledì 1° marzo, ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato l’sulladeldocente, educativo e ATA per l’anno. La firma è avvenuta in seguito ad un confronto avuto con le Organizzazioni Sindacali riguardante le tematiche relative all’applicazione dei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... samontalbano49 : RT @cislscuola: Mobilità, presentata ai sindacati l'Ordinanza. Si apre uno spiraglio per gli assunti 2022/23 @CislNazionale @MIsocialTW @Te… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Mobilità, presentata ai sindacati l'Ordinanza. Si apre uno spiraglio per gli assunti 2022/23 @CislNazionale @MIsocialTW @Te… - cislscuola : Mobilità, presentata ai sindacati l'Ordinanza. Si apre uno spiraglio per gli assunti 2022/23 @CislNazionale… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Sindacati a confronto col Ministero sull'ordinanza #mobilità. Alle 16 se ne parla su La Tecnica della Scuola con Attilio Va… - TecnicaScuola : Mobilità 2023, a Valditara l’ordinanza piace ma vincoli e incertezze rimangono: sindacati tutti critici – IL PUNTO… -