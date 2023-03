Ora il governo rischia di incoraggiare l’immigrazione di massa | “Ci sono 500mila posti di lavoro”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Francesco Lollobrigida incoraggiadi? Sembra proprio di sì, a giudicare dalle parole del ministro dell’Agricoltura riportate da Agenzia Nova. Lollobrigida, dalrischio di incoraggiamento deldiBasta legalizzare tutti per rendere frenareclandestina, in linea teorica. Basta, con parole molto più tristi, trasformarla in un processo lecito. Dimenticando il dramma che essa costituisce per il tessuto sociale anzitutto italiano, oltre che una minaccia per l’identità e per la cultura nazionali. E così il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida fa un’affermazione senza mezzi termini “da piddino”, certamente pericolosa, dichiarando che in Italia ci“tra i 300 mila e i 500 mila ...