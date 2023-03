«Ora distruggo tutto»: ubriaco e drogato danneggia la stanza dell’hotel, poi si scaglia contro i carabinieri (Di mercoledì 1 marzo 2023) ubriaco e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, stava danneggiando la stanza dell’hotel dove alloggiava. Protagonista della vicenda un uomo – 42enne senza fissa dimora – poi arrestato dai carabinieri. Il 42enne, visibilmente in escandescenza nella camera, stava danneggiando tutto quello che gli capitava a tiro e una volta visti i carabinieri si è scagliato anche contro di loro. Ma non solo. dagli accertamenti è poi emerso che l’uomo era giunto nell’hotel, il giorno precedente, con una macchina rubata fornendo poi ai dipendenti dell’hotel delle false generalità. Arrestato, adesso il 42enne dovrà rispondere di: resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Roma. Prima, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023)e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, stavando ladove alloggiava. Protagonista della vicenda un uomo – 42enne senza fissa dimora – poi arrestato dai. Il 42enne, visibilmente in escandescenza nella camera, stavandoquello che gli capitava a tiro e una volta visti isi èto anchedi loro. Ma non solo. dagli accertamenti è poi emerso che l’uomo era giunto nell’hotel, il giorno precedente, con una macchina rubata fornendo poi ai dipendentidelle false generalità. Arrestato, adesso il 42enne dovrà rispondere di: resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Roma. Prima, i ...

