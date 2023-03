Operaio trovato morto nella casa in ristrutturazione: disposta autopsia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Operaio di 39 anni è stato trovato morto martedì all'interno di un appartamento in via Francesco Paciotti, in zona Porta Maggiore, a Roma. Nell'immobile erano in corso di lavori di ristrutturazione. A trovare il cadavere... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Undi 39 anni è statomartedì all'interno di un appartamento in via Francesco Paciotti, in zona Porta Maggiore, a Roma. Nell'immobile erano in corso di lavori di. A trovare il cadavere...

