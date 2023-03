Operai su ciminiera, prima notte turbolenta per un temporale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per i quattro Operai della Portovesme srl è stata una notte turbolenta la prima passata a 100 metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss dell'azienda del Sulcis specializzata nella produzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per i quattrodella Portovesme srl è stata unalapassata a 100 metri di altezza sulladell'impianto Kss dell'azienda del Sulcis specializzata nella produzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metr… - fattoquotidiano : Quattro operai asserragliati a 100 metri d’altezza, altri ai cancelli: rischiano in 1.300 @Virdiesse @ASparaciari - Profilo3Marco : RT @mattino5: Operai del #Sulcis in cima a una ciminiera per protesta: a rischio 1300 lavoratori per il caro energia #Mattino5 https://t.c… - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Quattro operai asserragliati a 100 metri d’altezza, altri ai cancelli: rischiano in 1.300 @Virdiesse @ASparaciari http… - novasocialnews : Operai su ciminiera, prima notte turbolenta per un temporale -