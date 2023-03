OnePlus lancerà un pieghevole entro il 2023

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È ufficiale,uno smartphoneneldel resto non è qualcosa di sorprendente visto che già è stato lanciato da Oppo che si può ormai considerare la casa madre dell’azienda cinese. Gli smartphone pieghevoli in stile Motorola Razr e, forse, ancor di più in stile Samsung Z Flip prendono piede tra i produttori perché lo sono ancor di più nei cuori dei consumatori che sembrano preferirli. L’annuncio arriva da una tavola rotonda al Mobile World Congress in cui la società ha annunciato l’arrivo dello smartphonela seconda metà del11: specifiche e prime impressioni NelNon dovrebbe sorprendere troppo il lancio del ...