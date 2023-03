Omicidio Gigi Bici | chiesto il rinvio a giudizio per Barbara Pasetti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La procura di Pavia ha depositato questa mattina una richiesta dinei confronti di, unica imputata per l'di Luigi Criscuolo, conosciuto come, ...

La procura di Pavia ha depositato questa mattina una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Barbara Pasetti , unica imputata per l'omicidio di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici , scomparso l'8 novembre 2021 e ritrovato privo di vita il 20 dicembre 2021.

(ANSA) - PAVIA, 01 MAR - La Procura di Pavia ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Barbara Pasetti unica imputata per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia ...