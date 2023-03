Olio per capelli senza siliconi: ecco perché sceglierlo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Olio per capelli senza siliconi dovrebbe rendere i nostri capelli vellutati, morbidi e lucenti. Lily ti mostra come riconoscere i buoni oli per capelli e cosa dovresti considerare quando li usi. perché i siliconi vengono utilizzati? I siliconi sono filmogeni chimici che si presentano come sottoprodotti nella produzione di oli minerali. Ormai è comune voler evitare prodotti con siliconi perché sul momento i capelli sembrano lucidi e sani, ma lungo andare fanno sembrare i capelli piatti e portano a punte secche. Il problema con i siliconi è il cosiddetto effetto build-up che può verificarsi. Attraverso l’uso regolare di prodotti contenenti ... Leggi su lilymag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Unperdovrebbe rendere i nostrivellutati, morbidi e lucenti. Lily ti mostra come riconoscere i buoni oli pere cosa dovresti considerare quando li usi.vengono utilizzati? Isono filmogeni chimici che si presentano come sottoprodotti nella produzione di oli minerali. Ormai è comune voler evitare prodotti consul momento isembrano lucidi e sani, ma lungo andare fanno sembrare ipiatti e portano a punte secche. Il problema con iè il cosiddetto effetto build-up che può verificarsi. Attraverso l’uso regolare di prodotti contenenti ...

