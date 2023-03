Olimpiadi | il Villaggio a Cortina da 47 milioni? “Danneggerà habitat unico e fragile” | il Re di quaglie rischia l’estinzione Poi sarà smontato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra i ministri, i presidenti di Regione, i sindaci e gli ingegneri che si sono incontrati a Venezia per la cabina di regia delleinvernali Milano-2026, probabilmente nessuno sa cosa sia il Re di, nome scientifico “Crex crex”. Si tratta di una specie compresa nell’Allegato II della Direttiva Europea Uccelli, che nidifica in mezzo all’erba alta. È un volatile a rischio di estinzione, in quanto la sua sopravvivenza è legata a “praterie” che vengono falciate sempre più in anticipo rispetto alla maturazione dei foraggi. Le covate, quindi, vengono distrutte dall’uomo che si dedica all’agricoltura. Il suorifugio è in piccoli appezzamenti prativi, come Campo di Sotto o Piana di Campo, che si trova a sud dell’abitato did’Ampezzo. Si tratta di un prato che occupa ai ...