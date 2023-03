(Di mercoledì 1 marzo 2023) Via libera dall'Aula delall'di unabicameralein questa legislatura. La votazione è avvenuta per alzata di mano. Laè composta da venticinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Migranti, la Giunta delle elezioni e immunità del #Senato nega la richiesta di autorizzazione a procedere nei confr… - matteosalvinimi : Buonsenso e giustizia: bene l’approvazione in Senato del reato di omicidio nautico e di lesioni personali nel codic… - ItaliaViva : Il #terzopolo in Senato all'opera sul #Milleproroghe. Ecco gli emendamenti del gruppo @Azione_it - #ItaliaViva -… - novasocialnews : Ok Senato all'istituzione della Commissione Antimafia - News24_it : Ok Senato all'istituzione della Commissione Antimafia -

Via libera dall'Aula del'istituzione di una Commissione bicamerale antimafia in questa legislatura. La votazione è avvenuta per alzata di mano. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque ...Via libera dall'Aula del'istituzione di una Commissione bicamerale antimafia in questa legislatura. La votazione per alzata di mano.Tra le novità introdotte nel testo di questa legislatura,'articolo 5, la facoltà dei partiti di ... scelti rispettivamente dal presidente deldella Repubblica e dal presidente della Camera ...

Antimafia: dal Senato via libera definitivo all’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta Agenzia Nova

Via libera dall’Aula del Senato, per alzata di mano, alla procedura di urgenza per il ddl che dichiara monumento nazionale il Teatro Regio di Parma.La Francia dovrebbe imporre regole di registrazione più severe alle società di criptovaluta a partire da gennaio 2024, secondo una proposta approvata oggi dall’Assemblea nazionale. Le nuove regole ric ...