Ok del parlamento: la Finlandia accelera sull'ingresso nella Nato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con 184 sì e 7 no il parlamento finlandese dà l'ok alla legge per anticipare l'ingresso nella Nato. Approvata la linea del primo ministro Sanna Marin: Helsinki entrerà nell'alleanza anche senza la Svezia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con 184 sì e 7 no ilfinlandese dà l'ok alla legge per anticipare l'. Approvata la linea del primo ministro Sanna Marin: Helsinki entrerà nell'alleanza anche senza la Svezia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Manifestazione a Chisinau contro il governo sostenuta dal partito filorusso Sor che ha sei membri in Parlamento. Sc… - CottarelliCPI : Dopo quasi 7 anni dal referendum su Brexit, l’UE e il Regno Unito hanno trovato un accordo sull'Irlanda del Nord. A… - andcasu : Le battaglie in Parlamento per fermare le stragi nel Mediterraneo e contrastare il colpo di spugna della destra che… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca, bloccato massiccio attacco di droni in #Crimea. ???? #Finlandia: parlamento approv… - Valentino3180 : RT @EnricoFaraboll1: ???????? AUSTRALIA: Gli australiani si radunano fuori dall'edificio del Parlamento ad Adelaide e si schierano con aria di… -