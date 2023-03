“Oggi è un altro giorno”, Flavio Insinna si commuove in studio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Serena Bortone ha festeggiato un grande traguardo, le cinquecento puntate di Oggi è un altro giorno, ma ha voluto dare spazio anche a un altro programma, ormai storico, di Rai Uno, L’eredità, che ha raggiunto un altro record: cinquemila serate di quiz, giochi e sorrisi. Per l’occasione l’ospite d’eccezione è Flavio Insinna, che non ha potuto non dedicare un pensiero commosso al grande Fabrizio Frizzi, a lungo conduttore del game show di Rai Uno. “L’eredità” festeggia le 5000 puntate Un numero non è solo un numero, specie in questa occasione: L’eredità festeggia le sue cinquemila puntate, un record grandioso per il game show preserale di Rai Uno, che pochi altri programmi tv possono vantare. In onda dal 2002, ha visto al suo timone mostri sacri della tv, da Amadeus a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023) Serena Bortone ha festeggiato un grande traguardo, le cinquecento puntate diè un, ma ha voluto dare spazio anche a unprogramma, ormai storico, di Rai Uno, L’eredità, che ha raggiunto unrecord: cinquemila serate di quiz, giochi e sorrisi. Per l’occasione l’ospite d’eccezione è, che non ha potuto non dedicare un pensiero commosso al grande Fabrizio Frizzi, a lungo conduttore del game show di Rai Uno. “L’eredità” festeggia le 5000 puntate Un numero non è solo un numero, specie in questa occasione: L’eredità festeggia le sue cinquemila puntate, un record grandioso per il game show preserale di Rai Uno, che pochi altri programmi tv possono vantare. In onda dal 2002, ha visto al suo timone mostri sacri della tv, da Amadeus a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrPaoloMezzana : #Oggi vi voglio ricordare solo una cosa: gli operatori #sanitari, i primi a ricevere la #vaccinazione #COVID19, han… - Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - La7tv : #lariachetira Strage di Cutro, il medico soccorritore Orlando Amodeo: 'Oggi l'Italia deve gridare contro l'Europa.… - mazzarellantoni : RT @AlessiaCappello: “Le leadership femminili non si promuovono da parte degli uomini. Si affermano da parte delle donne. Lo dimostrano Mel… - _facondo : oggi mi ha fermata un ex detenuto per vendermi una cartolina marco, io mi sono innamorata di te, la prossima volta… -