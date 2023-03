Ochoa, viaggia in Golf, ha tre milioni di follower e in Puglia gli dedicano un vino (CorSport) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Se la Salernitana è riuscita a battere il Monza 3-0 gran parte del merito va al suo portiere, Ochoa. Lo scrive il Corriere dello Sport ricordando le due grandi parate del numero uno granata sui tiri di Ciurria e Dany Mota, la prima sullo 0-0 e la seconda sull’1-0, determinanti per il ritorno al successo della Salernitana. In sette partite, il portiere messicano ha effettuato 32 parate, molte dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, scrive il quotidiano sportivo. In Messico Ochoa è una leggenda. E sui social è seguitissimo. “Su Instagram ha quasi 3 milioni e mezzo di followers. Un giornalista argentino di Espn, Andrès Agulla, per averlo ritenuto responsabile sui 2 gol realizzati dal Milan all’Arechi lo scorso 4 gennaio (quando Memo, all’esordio in A, con i suoi interventi evitò la goleada), è stato travolto dai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Se la Salernitana è riuscita a battere il Monza 3-0 gran parte del merito va al suo portiere,. Lo scrive il Corriere dello Sport ricordando le due grandi parate del numero uno granata sui tiri di Ciurria e Dany Mota, la prima sullo 0-0 e la seconda sull’1-0, determinanti per il ritorno al successo della Salernitana. In sette partite, il portiere messicano ha effettuato 32 parate, molte dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, scrive il quotidiano sportivo. In Messicoè una leggenda. E sui social è seguitissimo. “Su Instagram ha quasi 3e mezzo dis. Un giornalista argentino di Espn, Andrès Agulla, per averlo ritenuto responsabile sui 2 gol realizzati dal Milan all’Arechi lo scorso 4 gennaio (quando Memo, all’esordio in A, con i suoi interventi evitò la goleada), è stato travolto dai ...

