Obesità | in Italia 25 mln in sovrappeso | un giovane su 4

Il tasso di Obesità in Italia aumenta di giorno in giorno. Nella Pensiola, fino a questo momento, si contano circa 6 milioni di persone che convivono con Obesità oltre la soglia media. Sono le statistiche dell'Italian Barometer Obesity Report, presentato lo scorso 29 novembre e che presenta il livello medio del peso nel nostro Paese.

Scienze motorie e sportive, una disciplina - chiave nelle scuole francesi In un momento in cui tutti gli studi scientifici constatano l'aumento dell'obesità e dei casi di ...

Quattro italiani su 5 non distinguono il sovrappeso dall'obesità Solo il 18% degli italiani conosce la differenza tra obesità e sovrappeso; il 47% sovrastima il numero di obesi in Italia, l'84% ritiene che il problema sia aumentato a causa della pandemia e c'è pessimismo su un ritorno alla normalità.

Farmaci 'anti - obesità anche per adolescenti dai 12 anni', nuove linee guida Ad oggi in Italia si stima che l'obesità è presente nel 10% dei bimbi, circa 700mila fra i 5 anni e i 15 anni. Di questi, oltre 150mila sono obesi gravi e solo una piccola parte a causa di un difetto ...