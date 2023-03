Nusco: denunciata coppia per frode informatica (Di mercoledì 1 marzo 2023) in concorso. I responsabili si spacciavano per dipendenti di un istituto di credito Nusco: denunciata coppia napoletana. I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato in stato di libertà una coppia della provincia di Napoli per “frode informatica in concorso”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico di un uomo e una donna (lui 70enne, lei 55enne) che, contattata telefonicamente il malcapitato e spacciandosi per dipendenti di un istituto di credito, lo inducevano ad effettuare l’accesso a un link (risultato un “generatore di codici”) per poi sottrare qualche centinaio di euro dalla sua carta prepagata. Purtroppo il correntista, spaventato e ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) in concorso. I responsabili si spacciavano per dipendenti di un istituto di creditonapoletana. I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato in stato di libertà unadella provincia di Napoli per “in concorso”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico di un uomo e una donna (lui 70enne, lei 55enne) che, contattata telefonicamente il malcapitato e spacciandosi per dipendenti di un istituto di credito, lo inducevano ad effettuare l’accesso a un link (risultato un “generatore di codici”) per poi sottrare qualche centinaio di euro dalla sua carta prepagata. Purtroppo il correntista, spaventato e ...

