Nuovo stadio Milan, Snaitech su area La Maura: "Terreni di nostra proprietà, destinati ad aprire attività ippiche" (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Alla luce delle recenti dichiarazioni riportate su vari organi di stampa in relazione all'area su cui sorge l'Ippodromo Snai La Maura, Snaitech conferma di disporre della proprietà delle aree in oggetto. In particolare, la società ha sottoscritto un accordo preliminare di compravendita per l'area che include l'Ippodromo Snai La Maura". Così in una nota la società Snaitech parlando dell'area dove il Milan sarebbe interessato a realizzare il Nuovo stadio. "La vendita non è, tuttavia, perfezionata in quanto soggetta a diverse condizioni sospensive quali la realizzazione delle nuove piste e servizi per il trotto, all'interno dell'Ippodromo Snai San Siro. Lo stesso accordo, che non è stato sottoscritto ...

