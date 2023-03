Nuovo stadio Milan a La Maura | il sindaco Sala | 'Oggi incontro Cardinale'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - FBiasin : “Nuovo Stadio, l’#Inter ha scelto #Assago, già firmato l’accordo” (Gazza) Metro verde, che passione. - marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - astutill0 : @la_stordita @_Sellaz_ Non iniziate a fare gli intertristi e filate di corsa ad acquistare in prevendita il royal box del nuovo stadio!! - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: 28.2.2023 Nuovo Stadio, la Serie, 8ª stagione: un giorno se ne va il #Milan (aspettiamo ancora il Barbara Stadium al… -

Le ultime novità sul progetto che potrebbe portare alla costruzione deldi proprietà del Milan Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Milan ed Inter sembrano aver ormai deciso di abbandonare San Siro per costruire un proprio ...Secondo le analisi economiche effettuate in preparazione del dossier per ilcomune, l'asticella dei ricavi legati all'impianto per entrambe le società era stata invece fissata intorno ai ...Unotutto nerazzurro costruito in autonomia dal club di Suning: è stato a lungo il piano B, in penombra rispetto al sogno di costruire unmodernissimo San Siro assieme al Diavolo, ma sta ...

ANSA - Nuovo stadio, Sala: "Oggi pomeriggio incontrerò Cardinale per capire se veramente il Milan... Milan News

Il caso nuovo stadio del Milan continua a tenere banco. Nel pomeriggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontrerà Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per affrontare il tema. L’incontro è stato ...Uno stadio tutto nerazzurro costruito in autonomia dal club di Suning: è stato a lungo il piano B, in penombra rispetto al sogno di costruire un nuovo impianto a San Siro, demolendo l’attuale Meazza.