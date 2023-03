Nuovo stadio | l’Inter scegle la zona di Assago | i dettagli

(Di mercoledì 1 marzo 2023)si appresta ad avviare il progretto delin solitario Dopo l’incontro tenutosi ieri con Milan e il sindaco Beppe Sala, prende forma il progetto delin solitaria per. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro traslocherebbe nelladel Forum d’. “Nellasud-ovest dell’area metropolitana, dove scorre placido il Naviglio Pavese e rombano le auto dall’A7 e dalla Tangenziale Ovest: lì, ad, potrebbe davvero nascere la casa deldel futuro. Unotutto nerazzurro costruito in autonomia dal club di Suning. È stato a lungo il piano B, ma sta ormai diventando il piano A, l’unico davvero praticabile. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - FBiasin : “Nuovo Stadio, l’#Inter ha scelto #Assago, già firmato l’accordo” (Gazza) Metro verde, che passione. - marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - andremarco__ : #Inter Alla fine, non è male il nuovo #stadio ad #Assago. Poteva andare peggio, molto peggio. Come il #Milan che… - GranFijoThe2nd : RT @FraNasato: Sindaco di MIlano all'Ansa sul nuovo stadio: 'Oggi pomeriggio incontrerò Cardinale per capire se veramente il #Milan vuole a… -

Incontro nel pomeriggio tra Jerry Cardinale e Giuseppe Sala: al centro del discorso il progetto dellonell'area de La Mauraincontro tra il sindaco Beppe Sala e il Milan per il progettonell'area di La Maura: è il primo cittadino milanese ad annunciarlo. Ecco le sue parole, ...La prima volta che si è parlato dia Milano , il qui presente aveva ancora i capelli e - fidatevi - il qui presente è pelato da veramente tanti anni, forse mille. In quel tempo si disse: "Possiamo immaginare che per il ...Le ultime novità legate al, che il club rossonero vuole costruire a Milano. Il punto della situazioneSono ore calde per il futuro di Milan e Inter. Ieri i due club hanno avuto un incontro, importante, con il ...

Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo stadio La Gazzetta dello Sport

Il sindaco vedrà il proprietario dei rossoneri per verificare le effettive mire della società sull’area dell’attuale ippodromo del trotto ...Non è mai successo alla Mediacom e non succederà con la Fiorentina. E sullo stadio: “Negli anni del Covid non abbiamo avuto nessun ricavo dallo stadio. L’Italia non sta crescendo comunque come ...