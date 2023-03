Nuovo stadio Inter | Gazzetta | “Firmati documenti per area Assago”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’di Zhang sembra essere intenzionata a costruire il proprionella zona di, come dimostra la firma deipreliminari per acquistare una zona privata non lontana dal Forum. La scelta deriva dalle difficoltà nel costruire un impianto con il Milan, seppur per i neroazzurri sarebbe ancora l’opzione più gradita per costi e tempi burocratici. Il club rossonero tuttavia ha fatto sapere come la sua intenzione sia quella di realizzare unotutto suo, costringendo di fatti l’a costruire un impianto proprio. Per i neroazzurri però ci saranno da svolgere diverse valutazioni prima di procedere con il progetto ad, ma i primi passi sono stati mossi. SportFace.

Commenta per primo 'Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell'area de La Maura, e quindi capire cosa fare'. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ...Le ultime novità sul progetto che potrebbe portare alla costruzione deldi proprietà del Milan Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Milan ed Inter sembrano aver ormai deciso di abbandonare San Siro per costruire un proprio ...Secondo le analisi economiche effettuate in preparazione del dossier per ilcomune, l'asticella dei ricavi legati all'impianto per entrambe le società era stata invece fissata intorno ai ...

ANSA - Nuovo stadio, Sala: "Oggi pomeriggio incontrerò Cardinale per capire se veramente il Milan... Milan News

Il caso nuovo stadio del Milan continua a tenere banco. Nel pomeriggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontrerà Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per affrontare il tema. L’incontro è stato ...Uno stadio tutto nerazzurro costruito in autonomia dal club di Suning: è stato a lungo il piano B, in penombra rispetto al sogno di costruire un nuovo impianto a San Siro, demolendo l’attuale Meazza.