Nuovo appuntamento con il #Fuorifestival di Salerno Letteratura (Di mercoledì 1 marzo 2023) Domenica 5 marzo alle 18, Sacha Naspini presenterà il suo ultimo libro, Villa del seminario (edizioni e/0) presso la pinacoteca provinciale di Salerno (via dei Mercanti 63), in compagnia di Daria Limatola, presidente dell'associazione Duna di Sale. L'evento è patrocinato dalla Provincia di Salerno per la sezione #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il libro Maremma toscana, novembre 1943. Le Case è un borgo lontano da tutto. Vista da lì, anche la guerra ha un sapore diverso. René è il ciabattino del paese. Tutti lo chiamano Settebello, nomignolo che si è tirato addosso in tenera età, dopo aver lasciato tre dita sul tornio. Oggi ha cinquant'anni. Schivo, solitario, taciturno. Niente famiglia. Ma c'è Anna, l'amica di sempre, che forse avrebbe potuto essere qualcosa di più… René non ha mai avuto ...

