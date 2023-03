Nuovi licenziamenti a Twitter: Elon Musk licenzia anche Esther Crawford, la dipendente che dormiva in ufficio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non basta dormire sul pavimento e lavorare 24 su 24, 7 giorni su 7: i licenziamenti di Elon Musk sono spietati. L’ultimo giro di teste e è stato comunicato nel weekend, circa il 10% della forza lavoro ha perso il posto. Secondo il Wall Street Journal, sono 200 dipendenti, tra product manager, data scientist, e ingegneri che hanno lavorato sull’apprendimento automatico. Nella lista nera sembra esserci anche la beniamina del Ceo: Esther Crawford. La donna era entrata in azienda a fine 2020 a seguito dell’acquisizione di Squad, app di screensharing e direct messaging da lei stessa co-fondata quattro anni prima, era stata immortalata mentre dormiva in un sacco a pelo in ufficio, ai piedi di un tavolo da riunioni. “Quando il tuo team lavora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non basta dormire sul pavimento e lavorare 24 su 24, 7 giorni su 7: idisono spietati. L’ultimo giro di teste e è stato comunicato nel weekend, circa il 10% della forza lavoro ha perso il posto. Secondo il Wall Street Journal, sono 200 dipendenti, tra product manager, data scientist, e ingegneri che hanno lavorato sull’apprendimento automatico. Nella lista nera sembra essercila beniamina del Ceo:. La donna era entrata in azienda a fine 2020 a seguito dell’acquisizione di Squad, app di screensharing e direct messaging da lei stessa co-fondata quattro anni prima, era stata immortalata mentrein un sacco a pelo in, ai piedi di un tavolo da riunioni. “Quando il tuo team lavora ...

