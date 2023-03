Numero uno anche negli affari: la grande eredità di Costanzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maurizio Costanzo è morto lo scorso venerdì a 84 anni e il Corriere della Sera analizza l'eredità che lascerà alla famiglia. Secondo il quotidiano il patrimonio del giornalista ammonterebbe a circa 70 milioni di euro, una cifra che andrà divisa tra sua moglie, Maria De Filippi, e i suoi tre figli Saverio, Camilla e Gabriele. A livello immobiliare Costanzo possedeva due appartamenti del quartiere Prati di Roma: di queste case il conduttore ha l'usufrutto mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice di Amici. Repubblica riferisce poi di una proprietà in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, dove Costanzo amava spesso andare. Costanzo aveva poi un'altra casa a Località Poderi di Sotto da 150 metri quadri. Nella stessa zona aveva anche diversi terreni, ma in questo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maurizioè morto lo scorso venerdì a 84 anni e il Corriere della Sera analizza l'che lascerà alla famiglia. Secondo il quotidiano il patrimonio del giornalista ammonterebbe a circa 70 milioni di euro, una cifra che andrà divisa tra sua moglie, Maria De Filippi, e i suoi tre figli Saverio, Camilla e Gabriele. A livello immobiliarepossedeva due appartamenti del quartiere Prati di Roma: di queste case il conduttore ha l'usufrutto mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice di Amici. Repubblica riferisce poi di una proprietà in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, doveamava spesso andare.aveva poi un'altra casa a Località Poderi di Sotto da 150 metri quadri. Nella stessa zona avevadiversi terreni, ma in questo ...

Orsato sfodera una direzione da numero uno Non c'è rigore sul ... il Resto del Carlino

Milan: il bliz di Cardinale a Palazzo Marino Poco prima delle ore 18 il numero uno rossonero, accompagnato dall'ad Giorgio Furlani, ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala. L'incontro è durato circa 30 minuti al termine del quale Cardinale ...