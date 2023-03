Nucleare, la Francia verso 14 nuove centrali: «Consideriamo la realtà, non le ideologie» (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Francia punta a investire ancora di più sul Nucleare e sta valutando la costruzione di almeno 14 centrali, più di quanto previsto. Ad annunciarlo è stata il ministro per la Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, spiegando che «inizialmente stiamo parlando di sei reattori, con altri otto presi in considerazione». «Ma – ha aggiunto – ho chiaramente posto la questione all’industria: potete andare oltre i 14 reattori entro il 2050?». La Francia punta sul Nucleare: verso la costruzione di 14 nuove centrali Intervistata dal quotidiano economico Les Echos, Pannier-Runacher ha affermato che «il nostro mix energetico deve tener conto della realtà, quella della scienza e dell’industria, non si può basare su ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lapunta a investire ancora di più sule sta valutando la costruzione di almeno 14, più di quanto previsto. Ad annunciarlo è stata il ministro per la Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, spiegando che «inizialmente stiamo parlando di sei reattori, con altri otto presi in considerazione». «Ma – ha aggiunto – ho chiaramente posto la questione all’industria: potete andare oltre i 14 reattori entro il 2050?». Lapunta sulla costruzione di 14Intervistata dal quotidiano economico Les Echos, Pannier-Runacher ha affermato che «il nostro mix energetico deve tener conto della, quella della scienza e dell’industria, non si può basare su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : L’Italia si sfila dalla cordata europea lanciata dalla #Francia sul #nucleare e rimane sempre più isolata. È l’enne… - raffaellapaita : Dopo un gioco di annunci e smentite, apprendiamo che l’Italia non ha partecipato all’incontro sul nucleare voluto d… - Ettore_Rosato : Gravissimo passo falso sul #nucleare da parte del Governo #Meloni, l'alleanza proposta dalla #Francia costituisce u… - biancogionero : RT @SecolodItalia1: Nucleare, la Francia verso 14 nuove centrali: «Consideriamo la realtà, non le ideologie» - SecolodItalia1 : Nucleare, la Francia verso 14 nuove centrali: «Consideriamo la realtà, non le ideologie» -