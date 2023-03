Non vorrei mai essere parente del ministro Piantedosi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non vorrei essere figlio del ministro dell’Interno Piantedosi. Se lo fossi e fossi grande abbastanza andrei subito via di casa; e il mio babbo ministro non lo andrei mai a trovare, nemmeno in vacanza, nemmeno per un fine settimana. Supponiamo infatti che un cortocircuito al quadro elettrico alimenti un improvviso incendio in casa, o un violento nubifragio si abbatta sulla nostra abitazione in maniera pericolosa, o una scossa di terremoto metta a rischio la tenuta dello stabile: papà Piantedosi non mi consentirebbe mai di salire in macchina e fuggire da una morte certa, perché come sappiamo i dati sulla sicurezza stradale in Italia ci dicono che gli incidenti mortali sono in aumento, le strade non sono sicure, e specie se dopo cena, con la stanchezza e l’alcool in circolo e la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nonfiglio deldell’Interno. Se lo fossi e fossi grande abbastanza andrei subito via di casa; e il mio babbonon lo andrei mai a trovare, nemmeno in vacanza, nemmeno per un fine settimana. Supponiamo infatti che un cortocircuito al quadro elettrico alimenti un improvviso incendio in casa, o un violento nubifragio si abbatta sulla nostra abitazione in maniera pericolosa, o una scossa di terremoto metta a rischio la tenuta dello stabile: papànon mi consentirebbe mai di salire in macchina e fuggire da una morte certa, perché come sappiamo i dati sulla sicurezza stradale in Italia ci dicono che gli incidenti mortali sono in aumento, le strade non sono sicure, e specie se dopo cena, con la stanchezza e l’alcool in circolo e la ...

Non vorrei mai essere parente del ministro Piantedosi Il Foglio