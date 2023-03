“Non trova pace: piange e piange”: Bianca Atzei sulle coliche del figlio Noa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da quando è diventata mamma, lo scorso 18 gennaio 2023, la quotidianità di Bianca Atzei è certamente cambiata. I ritmi giornalieri della cantante sono infatti scanditi dalle esigenze di Noa Alexander, che almeno per ora sembra faticare a prendere sonno, complici anche le coliche tipiche dei neonati. Questo, inevitabilmente, la preoccupa perché il bimbo piange in maniera continua e lei non sembra essere riuscita a trovare ancora una soluzione che possa alleviare il problema. È la stessa artista a confessarlo ai suoi follower su Instagram, che ama tenere aggiornati su quello che accade a lei e al compagno Stefano Corti, come ha fatto già nel corso della gravidanza: “Noa oggi non trova pace: piange, ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da quando è diventata mamma, lo scorso 18 gennaio 2023, la quotidianità diè certamente cambiata. I ritmi giornalieri della cantante sono infatti scanditi dalle esigenze di Noa Alexander, che almeno per ora sembra faticare a prendere sonno, complici anche letipiche dei neonati. Questo, inevitabilmente, la preoccupa perché il bimboin maniera continua e lei non sembra essere riuscita are ancora una soluzione che possa alleviare il problema. È la stessa artista a confessarlo ai suoi follower su Instagram, che ama tenere aggiornati su quello che accade a lei e al compagno Stefano Corti, come ha fatto già nel corso della gravidanza: “Noa oggi non, ...

