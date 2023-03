Non solo politica, la riscossa delle donne passa anche dalla magistratura (Di mercoledì 1 marzo 2023) donne e potere, un binomio sempre meno inusuale. La Corte di Cassazione, organo al vertice del potere giudiziario italiano, ha un nuovo presidente donna: Margherita Cassano. È la prima volta che accade. Non si può non notare come dopo la prima presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, nominata a ottobre 2022, e la prima donna alla guida del PD, il maggior partito di opposizione, Elly Schlein, eletta il 26 febbraio 2023, l’Italia stia cambiando. Margherita Cassano, nuova presidente della Corte di Cassazione. Foto Twitter @055firenzeIl prestigio di Margherita Cassano Per la prima volta, dunque, il Consiglio superiore della magistratura ha nominato una donna presidente della Corte Cassazione. Si tratta, come detto, di Margherita Cassano, in passato presidente della Corte d’appello di Firenze. Finora Cassano ricopriva il ruolo di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023)e potere, un binomio sempre meno inusuale. La Corte di Cassazione, organo al vertice del potere giudiziario italiano, ha un nuovo presidente donna: Margherita Cassano. È la prima volta che accade. Non si può non notare come dopo la prima presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni, nominata a ottobre 2022, e la prima donna alla guida del PD, il maggior partito di opposizione, Elly Schlein, eletta il 26 febbraio 2023, l’Italia stia cambiando. Margherita Cassano, nuova presidente della Corte di Cassazione. Foto Twitter @055firenzeIl prestigio di Margherita Cassano Per la prima volta, dunque, il Consiglio superiore dellaha nominato una donna presidente della Corte Cassazione. Si tratta, come detto, di Margherita Cassano, into presidente della Corte d’appello di Firenze. Finora Cassano ricopriva il ruolo di ...

