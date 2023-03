Non solo Dazn e Sky: i tifosi della Juve verso altri boicottaggi (Di mercoledì 1 marzo 2023) I tifosi della Juventus stanno facendo partire una vera e propria campagna contro Dazn e Sky, ma non sembrano volersi di certo fermare. I 15 punti di penalizzazione che ha subito la Juventus in occasione della sentenza sulle plusvalenze fittizie ha fatto sì che montasse la rabbia nei confronti di tutti quegli organi che vivono grazie alla trasmissione della partite, con i primi risultati che sono chiari. Naturalmente Sky e Dazn sono le più note, per questo motivo non sono di certo mancati i tifosi che hanno fatto partire una vera e propria campagna per dare vita a una serie di disattivazione dei servizi per poter far sentire la propria voce contro il sistema. JuveDipendenzaDi recente però non sembra più che ci si debba ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Intus stanno facendo partire una vera e propria campagna controe Sky, ma non sembrano volersi di certo fermare. I 15 punti di penalizzazione che ha subito lantus in occasionesentenza sulle plusvalenze fittizie ha fatto sì che montasse la rabbia nei confronti di tutti quegli organi che vivono grazie alla trasmissionepartite, con i primi risultati che sono chiari. Naturalmente Sky esono le più note, per questo motivo non sono di certo mancati iche hanno fatto partire una vera e propria campagna per dare vita a una serie di disattivazione dei servizi per poter far sentire la propria voce contro il sistema.DipendenzaDi recente però non sembra più che ci si debba ...

