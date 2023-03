"Non può andare lontano": Vittorio Feltri la stronca la Schlein (Di mercoledì 1 marzo 2023) "È una novità sì, così come è stata una novità la Meloni": Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato della nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che domenica 26 febbraio ha vinto le primarie dem contro il suo sfidante, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Tuttavia, il giudizio del fondatore di Libero a proposito della dem non è affatto positivo: "Io credo che al di là del sesso questo partito sia in fase agonica. Mi auguro che lei riesca magari a fare dei salvataggi ma lo ritengo molto improbabile anche avendo sentito alcuni suoi discorsi che mi sembra non possano portare molto lontano". In un recente articolo, tra l'altro, Vittorio Feltri ha già bocciato in toto la Schlein. "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) "È una novità sì, così come è stata una novità la Meloni":, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato della nuova segretaria del Partito democratico, Elly, che domenica 26 febbraio ha vinto le primarie dem contro il suo sfidante, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Tuttavia, il giudizio del fondatore di Libero a proposito della dem non è affatto positivo: "Io credo che al di là del sesso questo partito sia in fase agonica. Mi auguro che lei riesca magari a fare dei salvataggi ma lo ritengo molto improbabile anche avendo sentito alcuni suoi discorsi che mi sembra non possano portare molto". In un recente articolo, tra l'altro,ha già bocciato in toto la. "La ...

