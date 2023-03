"Non lasciate che quelle vittime siano numeri. Subito Dna e foto per i riconoscimenti dei migranti" (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'appello al Viminale del Comitato 3 ottobre: "Chiediamo che a Crotone"non si ripeta la triste esperienza dei due naufragi di Lampedusa del 2013 quando il 90 % delle vittime è rimasto senza nome" Leggi su repubblica (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'appello al Viminale del Comitato 3 ottobre: "Chiediamo che a Crotone"non si ripeta la triste esperienza dei due naufragi di Lampedusa del 2013 quando il 90 % delleè rimasto senza nome"

