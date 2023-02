Non l’abbiamo vista arrivare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Articolo tratto dal sito Costituente Terra “Anche questa volta, non ci hanno visto arrivare”. Sono state queste le prime parole di Elly Schlein nell’accettare la vittoria che pochi minuti prima L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Articolo tratto dal sito Costituente Terra “Anche questa volta, non ci hanno visto”. Sono state queste le prime parole di Elly Schlein nell’accettare la vittoria che pochi minuti prima L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Oggi sono iniziate le riprese di Skam Italia 6. E poi non dite che non vi abbiamo già svoltato l'anno - MatteoRichetti : Ma uno che non parla a sproposito ce l’abbiamo in questo Governo @GiorgiaMeloni ? #Piantedosi #Valditara - HSkelsen : Medvedev ha pubblicato un articolo dal titolo 'punti di non ritorno' e ha scritto che sono pronti a distruggere l'u… - torovattene : Vado a nanna con l’ennesimo trofeo “Non gli abbiamo fatto vedere palla”, chissà quando li batteremo - salamalekumismo : Anche oggi grande assist di bakoune in youth league, considerando l’età (06) è veramente interessante, questa palla… -