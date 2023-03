Non ce l’ha fatta la 39enne bergamasca rimasta ustionata nel rogo del resort in Kenya

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È morta nella mattinata di mercoledì 1 marzo Michela Boldrini, la turistadi 39 anni ricoverata da 6 giorni all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in, in seguito all’incendio delWatamu Barracuda Inn. Originaria di Adrara San Martino e residente a Sarnico, si trovava in vacanza nella struttura ricettivana: da subito le sue condizioni erano apparse gravissime ed era stata ricoverata in terapia intensiva. Qui erano subentrate alcune complicazioni che ne hanno aggravato il quadro clinico giorno dopo giorno. La madre è arrivata mercoledì in, assistita dall’Ambasciata d’Italia che ha seguito fin dall’inizio la vicenda, in contatto con le autorità locali. Nelle scorse ore era stato lanciato un appello via social per trovare il sangue necessario al suo salvataggio, lanciato ...