Non basta dire «Basta!» per evitare la strage di migranti nel Mediterraneo (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ennesima strage nel Mediterraneo al largo delle coste calabresi sulla spiaggia di Cutro – con decine di bambini, donne e uomini in un barcone partito da Izmir con migranti provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq, dal Pakistan, dalla Somalia e dall’Iran – ha suscitato le ennesime e ipocrite dichiarazioni di cordoglio a cominciare da quelle del capo del governo italiano Giorgia Meloni e quelle vergognose del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Per frenare le stragi, il governo italiano propone di bloccare le partenze dei migranti dai loro Paesi di origine e l’Italia si è mossa in questa direzione approvando il cosiddetto «Decreto contro le Ong» ora trasformato in legge dello Stato che impedisce alle organizzazioni non governative di agire in mare per soccorrere le imbarcazioni in ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ennesimanelal largo delle coste calabresi sulla spiaggia di Cutro – con decine di bambini, donne e uomini in un barcone partito da Izmir conprovenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq, dal Pakistan, dalla Somalia e dall’Iran – ha suscitato le ennesime e ipocrite dichiarazioni di cordoglio a cominciare da quelle del capo del governo italiano Giorgia Meloni e quelle vergognose del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Per frenare le stragi, il governo italiano propone di bloccare le partenze deidai loro Paesi di origine e l’Italia si è mossa in questazione approvando il cosiddetto «Decreto contro le Ong» ora trasformato in legge dello Stato che impedisce alle organizzazioni non governative di agire in mare per soccorrere le imbarcazioni in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Quella di Fioroni dal Pd non è una scissione, l'ex ministro non ha correnti né truppe: se ne va lui e basta. Però d… - RaiPlay : 'Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più' - Quel 'di più' che hanno cantato @Fiorello e @IlVeroUltimo sull… - Antonio72952144 : RT @andrelfieri: La galera non basta........ #vaccini #vaccinocovid #COVID19 #covid #Covid_19 #CovidVaccine #vaccino - GiorgiGiorni : RT @GiorgiGiorni: #GFvip qui rasentiamo la follia, se pensi certe cose di anto non puoi pensare di volerla e fare famiglia ma di che parlia… - GiorgiGiorni : #GFvip qui rasentiamo la follia, se pensi certe cose di anto non puoi pensare di volerla e fare famiglia ma di che… -