No, questa persona non è la controfigura segreta di Zelensky (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 26 febbraio 2023 è stato pubblicato un tweet contenente un video e un’immagine che ritraggono il presidente statunitense Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky salire delle scale circondati da uomini in divisa. Dietro Zelensky compare un uomo che sembra somigliare al presidente ucraino con indosso anche vestiti simili. L’autore del tweet ha accompagnato queste immagini con un commento che recita: «I media polacchi hanno accidentalmente registrato il doppio di #Zelensky quando hanno coperto la visita di #Biden a #Kyiv #Awkward». Il tweet, quindi, suggerisce che il presidente ucraino avrebbe una controfigura segreta, apparsa per errore durante una registrazione video. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia infondata. Il filmato è reale ed è stato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 26 febbraio 2023 è stato pubblicato un tweet contenente un video e un’immagine che ritraggono il presidente statunitense Joe Biden e quello ucraino Volodymyrsalire delle scale circondati da uomini in divisa. Dietrocompare un uomo che sembra somigliare al presidente ucraino con indosso anche vestiti simili. L’autore del tweet ha accompagnato queste immagini con un commento che recita: «I media polacchi hanno accidentalmente registrato il doppio di #quando hanno coperto la visita di #Biden a #Kyiv #Awkward». Il tweet, quindi, suggerisce che il presidente ucraino avrebbe una, apparsa per errore durante una registrazione video. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia infondata. Il filmato è reale ed è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : @Fil07 @DanieleBibo Non ho ruoli istituzionali in Juventus ne faccio parte della dirigenza passata o presente . Se… - mentecritica : 12/12 Questo cambio di mentalità è necessario. Qui non si parla di eventi a lungo termine, ma di cambiali a scadenz… - Giuse_002500 : Più si avvicina la finale e più sta cadendo la maschera di questa persona, a lui interessa solo della vittoria e di… - Euclide73 : @setidicessi Laura, io non ti conosco di persona e questa è soltanto una mia impressione che deriva dalla foto prof… - Stef33693693 : @Annagrazia481 Grazie mi mancava essere chiamata badante. Sono una persona che la segue e sinceramente non trovo co… -