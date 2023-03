Nikos Aliagas, lo sguardo rovesciato su Venezia (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Palazzo Vendramin Grimani ha aperto la mostra Nikos Aliagas. Regards Vénitiens (Sguardi Veneziani). L’esposizione (visitabile fino al 2 aprile), è frutto della seconda residenza artistica assegnata dalla Fondazione dell’Albero L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Palazzo Vendramin Grimani ha aperto la mostra. Regards Vénitiens (Sguardini). L’esposizione (visitabile fino al 2 aprile), è frutto della seconda residenza artistica assegnata dalla Fondazione dell’Albero L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrinec558 : RT @Pikasus_: Nikos Aliagas. Regards Vénitiens Nikos Aliagas con le sue immagini in bianco e nero esplora contrasti, controluce, movimenti… - VirginiaOne : RT @Pikasus_: Nikos Aliagas. Regards Vénitiens Nikos Aliagas con le sue immagini in bianco e nero esplora contrasti, controluce, movimenti… - IsabelleMirocha : RT @Pikasus_: Nikos Aliagas. Regards Vénitiens Nikos Aliagas con le sue immagini in bianco e nero esplora contrasti, controluce, movimenti… - VimontOceane : RT @Pikasus_: Nikos Aliagas. Regards Vénitiens Nikos Aliagas con le sue immagini in bianco e nero esplora contrasti, controluce, movimenti… - WelcomeSilencio : RT @Pikasus_: Nikos Aliagas. Regards Vénitiens Nikos Aliagas con le sue immagini in bianco e nero esplora contrasti, controluce, movimenti… -