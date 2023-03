Nigeria, Tinubu è il nuovo presidente. Le opposizioni denunciano violenze e brogli: «Elezioni da annullare» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bola Ahmed Tinubu, 70 anni ed esponente del partito al governo, è il nuovo presidente della Nigeria. «Tinubu, vendo soddisfatto i requisiti di legge, viene dichiarato vincitore ed eletto», ha annunciato la Commissione elettorale al termine dello scrutinio. L’ex governatore del Lagos ed esponente dell’All Progressives Congress ha ottenuto 8,8 milioni di voti – circa il 36,6% del totale – superando Atiku Abubakar del Partito democratico popolare (6,9 milioni di voti) e Peter Obi del Partito laburista (6,1 milioni di voti). Erano 87 milioni le perosone chiamate al voto ma non è ancora stato ufficializzato il dato sull’affluenza. Per essere nominato presidente, il candidato ha anche ottenuto il 25% dei voti in almeno due terzi dei 36 stati della federazione e nel territorio della capitale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bola Ahmed, 70 anni ed esponente del partito al governo, è ildella. «, vendo soddisfatto i requisiti di legge, viene dichiarato vincitore ed eletto», ha annunciato la Commissione elettorale al termine dello scrutinio. L’ex governatore del Lagos ed esponente dell’All Progressives Congress ha ottenuto 8,8 milioni di voti – circa il 36,6% del totale – superando Atiku Abubakar del Partito democratico popolare (6,9 milioni di voti) e Peter Obi del Partito laburista (6,1 milioni di voti). Erano 87 milioni le perosone chiamate al voto ma non è ancora stato ufficializzato il dato sull’affluenza. Per essere nominato, il candidato ha anche ottenuto il 25% dei voti in almeno due terzi dei 36 stati della federazione e nel territorio della capitale ...

Presidenziali in Nigeria, vince la continuità con il candidato Bola Tinubu Le contestate elezioni presidenziali in Nigeria hanno un vincitore: il candidato del partito di governo, il settantenne Bola Ahmed Tinubu. Ma tre dei contendenti, e leader dell'opposizione, hanno chiesto l'annullamento del voto ... Nigeria: Bola Tinubu eletto nuovo presidente. Opposizioni denunciano brogli 'massicci' - Il candidato del partito Apc al governo ha ottenuto 8,8 milioni di voti battendo i due avversari del PDP e del Partito ... Nigeria: Bola Tinubu proclamato vincitore delle elezioni presidenziali Bola Ahmed Tinubu, candidato del Congresso di tutti i progressisti di Buhari, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono tenute sabato in Nigeria. Tinubu succederà al presidente uscente Muhammadu Buhari, che ha già completato i due mandati previsti dalla Costituzione. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità elettorali ... Nigeria: presidenziali, vince candidato partito al potere Tinubu - Ultima Ora Agenzia ANSA Nigeria, Tinubu dichiarato vincitore alle presidenziali Probabile un ricorso dell'opposizione contro i risultati. In Nigeria la commissione elettorale ha dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali il candidato del partito di governo Bola Tinubu. Nigeria: cresce l'attesa per il nuovo governo La concomitanza tra le elezioni politiche e l'esplosione del mercato dell'arte sarebbe la congiuntura perfetta per un investimento pubblico strategico nel comparto artistico e museale in tutto il Paes ...