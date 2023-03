Nigeria, Tinubu è il nuovo presidente (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il candidato del partito governativo All Progressives Congress (Apc), Bola Ahmed Tinubu, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono svolte in Nigeria. Secondo i dati diffusi da Mahmood Yakubu, presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec), Tinubu ha ottenuto 8,7 milioni di preferenze nel voto del 25 e 26 febbraio. Il principale candidato del Partito democratico popolare (Pdp) all’opposizione, Atiku Abubakar, ha ricevuto 6,9 milioni di voti mentre il candidato del Partito laburista (Lp) Peter Obi ha ottenuto 6,1 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il candidato del partito governativo All Progressives Congress (Apc), Bola Ahmed, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono svolte in. Secondo i dati diffusi da Mahmood Yakubu,della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec),ha ottenuto 8,7 milioni di preferenze nel voto del 25 e 26 febbraio. Il principale candidato del Partito democratico popolare (Pdp) all’opposizione, Atiku Abubakar, ha ricevuto 6,9 milioni di voti mentre il candidato del Partito laburista (Lp) Peter Obi ha ottenuto 6,1 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nigeria: l'ombra di brogli dietro le elezioni del presidente Bola Tinubu. La richiesta di nuovo voto
Bola Tinubu è il nuovo presidente della Nigeria. La commissione elettorale ha dichiarato vincitore delle presidenziali il candidato del partito di governo, Bola Tinubu. E' probabile che seguirà un ricorso ...

Nigeria: presidenziali, vince candidato partito al potere Tinubu
Il candidato del partito al governo in Nigeria, Bola Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali nel paese più popoloso dell'Africa, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale (Inec). Tinubu del Congresso di tutti i progressisti (Apc), ha ottenuto 8,8 milioni di voti superando Atiku Abubakar del Partito Democratico Popolare (Pdp).