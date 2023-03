Nigeria | presidenziali | vince candidato partito al potere Tinubu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildelal governo in, Bola, ha vinto le elezioninel paese più popoloso dell'Africa, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale ...

