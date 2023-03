Nigeria, Bola Tinubu proclamato vincitore elezioni presidenziali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito al governo in Nigeria (Apc), Bola Ahmed Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali. La proclamazione come sedicesimo presidente è arrivata dalla Commissione elettorale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito al governo in(Apc),Ahmed, ha vinto le. La proclamazione come sedicesimo presidente è arrivata dalla Commissione elettorale ...

Nigeria, Bola Tinubu proclamato vincitore elezioni presidenziali Il candidato del partito al governo in Nigeria (Apc), Bola Ahmed Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali. La proclamazione come sedicesimo presidente è arrivata dalla Commissione elettorale indipendente nazionale (Inec), nonostante le ... Bola Ahmed Tinubu eletto presidente della Nigeria Abuja, 1. Il candidato del partito governativo Congresso di tutti i progressisti (Apc), Bola Ahmed Tinubu, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Nigeria. Secondo i dati diffusi ieri dalla Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec), Tinubu ha conquistato 8,... Nigeria, Bola Tinubu è il nuovo Presidente Ristretto - Il 25 febbraio la Nigeria ha eletto il nuovo Presidente, Bola Ahmed Tinubu, ex Governatore dello Stato di Lagos. L'ufficialità è arrivata stamani. Nigeria: Tinubu, un presidente dal passato controverso Probabile un ricorso dell'opposizione contro i risultati. In Nigeria la commissione elettorale ha dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali il candidato del partito di governo Bola Tinubu.